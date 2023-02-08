В Башкирии разработают программу по развитию науки и технологий

Поздравляя всех с Днем российской науки, Андрей Назаров заявил, что у республики здесь есть серьезный потенциал. Башкирия является одним из лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

Премьер-министр напомнил, что за два года в республиканскую науку удалось привлечь почти четыре млрд рублей, причем 3,5 млрд рублей из них – федеральные. И эти средства начинают приносить результаты: создан Евразийский НОЦ, стартует строительство Межвузовского студенческого кампуса, открываются центры поддержки технологий и инноваций.

«Эти и другие масштабные проекты станут стартом для научного прорыва, создания высокотехнологичных предприятий и социально-экономического развития нашего региона», - написал Андрей Назаров.