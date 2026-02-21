0 °С
#Нацпроекты
21 Февраля , 23:23

Сибай стал моделью — городом, на который надо равняться другим

Сибай стал пилотным городом для формирования модели развития разных типов населенных пунктов Башкирии.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» утвердили программу развития в 62 таких городах, общий объем финансирования составит более 133 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров на торжественном собрании в Сибае, где он побывал во время поездки по Зауралью.

«Эту работу мы начали на всероссийском инвестиционном сабантуе „Зауралье-2025“. Под кураторством агентства стратегических инициатив провели „проектную мастерскую“. Оценили уровень сервисно-инфраструктурного развития Сибая. Описали возможные сценарии, решения и практики. Завершим формирование модели в этом году и распространим ее на все опорные населенные пункты республики», — сказал премьер.

Как отметил глава регионального кабмина, по индексу качества городской среды Сибай сегодня занимает третье место среди городов республики с населением до 100 тысяч человек.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
