Андрей Назаров побывал в Сибае в ходе рабочей поездки по Зауралью

В своем приветственном слове председатель правительства рассказал, что инвестиции в экономику Сибая за 9 месяцев 2025 года превысили 1,2 миллиарда рублей, что выше чем за аналогичный период в 2024 году.

— В Сибае в 2025 году отгружено промышленной продукции на 4,6 миллиарда рублей с ростом почти на два процента, — сказал Андрей Назаров. По его словам, в Сибае планируется реализация проекта по размещению двух газотурбинных установок «Аркаим» и «Худолаз». В рамках инвестиционной программы «Башкирэнерго» продолжает улучшаться качество электроснабжения городских потребителей.

В Сибае успешно развивается малый и средний бизнес. Сибайские бизнесмены пополнили бюджетную копилку почти на 210 миллионов рублей.

Город активно занимается благоустройством. В нормативное состояние приведено четыре километра дорог. Завершено благоустройство вокруг стадиона «Труд». Начаты аналогичные работы в микрорайоне «Сарматы». В 2026 году ожидается благоустройство набережной реки Худолаз. По индексу качества городской среды Сибай занимает третье место среди городов республики с населением до 100 тысяч человек.

Завершая свое выступление, премьер-министр правительства Республики Башкортостан поздравил жителей и гостей Сибая с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.

Фото: пресс-служба правительства Башкирии.