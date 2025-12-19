Башкирия вышла в лидеры акции «Сад памяти»

В Москве состоялось подведение итогов двух крупнейших лесовосстановительных проектов страны за 2025 год — акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Они были реализованы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба минлесхоза РБ.

Особое внимание было уделено достижениям регионов. Одним из лидеров была признана Башкирии — за реализацию акции «Сад памяти». В рейтинге регионов учитывались число высаженных деревьев, количество участников и медийная заметность.

Награду министру лесного хозяйства республики Марату Шарафутдинову вручил замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков. Он подчеркнул, что этот высокий статус подтверждает активную приверженность жителей региона к сохранению исторической памяти и экологической ответственности.

— «Сад Памяти» несет в себе две главные составляющие: увековечить память защитников Отчества всех поколений и внести вклад в лесовосстановление региона, — сказал в своей ответной речи руководитель лесного ведомства региона. — В текущем году в республике было высажено более 1,8 млн молодых деревьев на площади порядка 470 гектаров. За этими цифрами — труд сотен тысяч человек. Благодарю всех за поддержку и вклад в преумножение лесных богатств нашей Родины!

Фото предоставлено пресс-службой минлесхоза РБ.