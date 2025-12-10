-16 °С
#Нацпроекты
10 Декабря , 11:53

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» стали «Экспортёрами года»

На Международной неделе бизнеса в Уфе наградили лучших экспортеров года в республике, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

На рассмотрение конкурсной комиссии были допущены 148 конкурсантов — девять крупных компаний и 139 субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате определили 35 победителей и призеров в 15 номинациях.

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» одержали победу в номинациях: экспортером года в сфере готового продовольствия стало АО «Пищепром» (первое место); экспортером года в сфере промышленности — АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (второе место); трейдером года — ООО «МИЛК Трейд» (третье место); экспортером года в сфере базовой продукции АПК — ООО ТПО «Глобус» (третье место).

По итогам регионального этапа конкурса компании, занявшие первое место, будут представлять Башкирию на федеральном уровне.

Региональный этап конкурса «Экспортер года» проводится с целью повышения престижа экспортной деятельности в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента Владимира Путина, реализуется обновленный в 2025 году национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Обновленный нацпроект нацелен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта до 21,1 трлн рублей, на две трети относительно 2023 года.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
