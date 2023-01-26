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#Нацпроекты
Вчера, 20:00

В Кугарчинском районе Башкирии появились два новых ФАПа

Новые модульные ФАПы открыли в селе Волостновка и деревне Багдашкино Кугарчинского района. Это стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.

В Кугарчинском районе Башкирии появились два новых ФАПа
В Кугарчинском районе Башкирии появились два новых ФАПа

Оба ФАПа оснащены по всем современным стандартам: в каждом есть процедурный кабинет, смотровая, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала и хранения медикаментов. Для местных жителей это событие огромной важности.

— Открытие ФАПов — значимый этап в развитии здравоохранения района. Это значительно повысит уровень оказания доврачебной медицинской помощи, позволит проводить диспансеризацию и профосмотры, — отметил главный врач Мраковской ЦРБ Наиль Абдуллин.

Старый ФАП в деревне Багдашкино был построен в 1992 году, а в 2016-м здание признали аварийным. Сейчас на его месте появилось новое. В деревне проживают 119 человек, в том числе 15 детей. Прием здесь будет вести фельдшер Вазира Кутлугильдина, имеющая 37-летний опыт работы.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Волостновка прежде размещался в здании администрации сельсовета 1982 года постройки вместе с банком, почтой и магазином. После отключения центрального отопления помещение ФАПа перевели на электрическое. Новый ФАП будет обслуживать и взрослых, и детей — всего 354 человека. Их примет молодой специалист Максим Исхаков, принятый на работу по программе «Земский фельдшер». Теперь на прием смогут попасть и пациенты в возрасте до года — раньше это было невозможно из-за того, что в старом здании было холодно.

Фото: пресс-служба минздрава РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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