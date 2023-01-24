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#Нацпроекты
Вчера, 15:50

В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов

За прошлый год в республике было построено 55 модульных и 8 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов

Один из пунктов был торжественно открыт в селе Ключи Аскинского района. Как рассказали в местной администрации, старое здание, где размещался ФАП, не соответствовало необходимым требованиям, поскольку построено еще в 1960 году и было давно признано аварийным.

Больше всех, наверное, рада новому помещению Илюса Нургалиева — фельдшер с 30-летним медицинским стажем. Ведь прежде ей приходилось постоянно топить печку и носить воду. Теперь фельдшер может вздохнуть с облегчением. Модульная постройка обеспечена всем необходимым: электрическим отоплением, водопроводом, канализацией. Здесь предусмотрены кабинеты для приема пациентов, а также прививочный, процедурный, смотровой, помещения для хранения лекарственных средств и дезинфицирующих растворов, для персонала и санитарная комната.

В общей сложности новый ФАП будет обслуживать 133 жителя села Ключи, из них 29 детей и 32 пенсионера. Как отметил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов, для жителей любой деревни значение ФАПа огромно, поскольку именно от его работы зависит, смогут ли сельчане своевременно получить качественную медицинскую помощь.

Кстати, в течение нескольких лет новые ФАПы были построены и в других населенных пунктах района: в селах Кубиязы и Кигазы, деревнях Чишма-Уракаево, Уршады, Султанай, Мута-Елга. Теперь планируется возведение врачебной амбулатории в селе Старые Казанчи.

Все эти помещения медицинских подразделений в республике строятся благодаря нацпроекту «Здравоохранение», разработанному по поручению президента России Владимира Путина. В текущем году в регионе появятся еще 75 фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доврачебную первичную медико-санитарную помощь в сельской местности. Именно за ней люди обращаются чаще всего.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в стране реализуется федеральный проект по модернизации первичного звена здравоохранения, а это строительство новых медицинских объектов, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение квалифицированных кадров. Задача проекта — улучшить качество медицинской помощи.

В итоге к 2025 году в стране должны быть построены или реконструированы 2 475 медицинских объектов, отремонтированы 6 439 зданий медорганизаций, для первичного звена закуплены 13 355 автомобилей и приобретены 66 574 единиц нового оборудования, сообщает сайт национальныепроекты.рф.

Фото со страницы vk.com администрации Аскинского района.

В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
В этом году в Башкирии запланировано строительство более 70 новых ФАПов
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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