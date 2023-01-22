В Буздякском районе Башкирии открылся новый ФАП

В новом фельдшерско-акушерском пункте созданы все условия для полноценного приема пациентов. Численность жителей села составляет 176 человек, шесть человек имеют инвалидность, поэтому без медицинского учреждения никак не обойтись.

ФАП оснащен современной мебелью и оборудованием. Здесь тепло и уютно, есть кабинет фельдшерского приема, смотровая комната с гинекологическим креслом, процедурная, комната для хранения медикаментов, кабинет медперсонала, место ожидания для пациентов, санузел.

Фельдшером ФАПа работает Ирина Гареева с трудовым стажем более 20 лет. Также здесь прием ведут бригады врачей, которые приезжают из центральной районной больницы по графику.

Модульный ФАП построили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РБ». Несомненно, для жителей села его открытие является большим событием, ведь прежний ФАП, который размещался в здании бывшей сельской школы 1975 года постройки, находился в аварийном состоянии.

Фото предоставлено изданием «Буздякские новости».