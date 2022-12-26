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Сегодня, 12:28

В Башкирии в Салаватском районе открылась детская студия 3D-моделирования

В Турналинской модельной библиотеке Салаватского района открылась студия 3D-моделирования, сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Башкирии в Салаватском районе открылась детская студия 3D-моделирования
В Башкирии в Салаватском районе открылась детская студия 3D-моделирования

3D-принтеры приобретены в рамках национального проекта «Культура». Сейчас на базе библиотеки работает творческая лаборатория «Студия 3D», в которой дети познают азы 3D-моделирования и создают свои собственные модели. Занятия с ними проводят преподаватели Дома детского творчества села Малояз, с которым библиотека подписала соглашение о сотрудничестве.

3D-моделирование сочетает математику, геометрию и дизайн. Подростки посещают занятия с большим интересом. Они уже изучили основы работы в программе Blender для того, чтобы создавать фигуры. Они будут самостоятельно придумывать модели и воплощать их в жизнь с помощью 3D принтера. Фигурки можно не только распечатать на принтере, но и раскрасить, превратив в оригинальный подарок в виде значка или брелока.

- Будущее я связываю с IT-специальностью и поэтому очень рад, что у нас в библиотеке есть такое современное оборудование, - говорит ученик 11 класса Тимур Валеев. 

Сейчас в библиотеке есть все для того, чтобы предоставить молодежи интересный и интеллектуальный досуг. Современное компьютерное оборудование, система виртуальной реальности, 3-D принтер, планшеты c интерактивными обучающими программами позволили расширить привычный спектр услуг.

Фото пресс-службы минкульта РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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