Житель Башкирии разменял второй век жизни

Житель села Бакалы Бикьян Асылкаевич Аптикаев отпраздновал свой 101 день рождения.

Участник Великой Отечественной войны в качестве радиста-кодировщика он взламывал блокаду Санкт-Петербурга, освобождал Карело-Финскую республику и Эстонию. После войны стоял у истоков создания пожарной службы в Бакалах. По словам родных и близких, он достойно прожил свой век, став участником и свидетелем многих исторических событий. При этом остался сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относиться ко всем превратностям судьбы.

И сегодня он активно интересуется всеми новостями и болеет за ХК «Салават Юлаев».

Фото: администрация Бакалинского района.