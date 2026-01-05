-4 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Местные новости
5 Января , 11:49

Житель Башкирии разменял второй век жизни

Сельчанин из Бакалинского района отметил 101-й день рождения.  

Житель Башкирии разменял второй век жизни
Житель Башкирии разменял второй век жизни

Житель села Бакалы Бикьян Асылкаевич Аптикаев отпраздновал свой 101 день рождения.

Участник Великой Отечественной войны в качестве радиста-кодировщика он взламывал блокаду Санкт-Петербурга, освобождал Карело-Финскую республику и Эстонию. После войны стоял у истоков создания пожарной службы в Бакалах. По словам родных и близких, он достойно прожил свой век, став участником и свидетелем многих исторических событий. При этом остался сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относиться ко всем превратностям судьбы.

И сегодня он активно интересуется всеми новостями и болеет за ХК «Салават Юлаев».

Фото: администрация Бакалинского района.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru