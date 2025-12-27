-9 °С
27 Декабря , 17:12

В Башкирии появился музей, посвящённый специальной военной операции

Телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Башкирии сообщает, что музей открыли в Благоварском районе, в селе Языково.

В Башкирии появился музей, посвящённый специальной военной операции

Он разместился на базе местной общеобразовательной школы. В музее представлены флаги именных батальонов, трофейные предметы, фотографии, а также интерактивная часть с мультимедийными материалами об СВО.

Ассоциация ветеранов СВО передала музею трофейные монеты, шевроны, флаги и газеты, полученные от бойцов спецоперации. Советник главы республики Алик Камалетдинов также передал для музея шевроны, подаренные ему бойцами.

Сама школа ведет работу по патриотическому воспитанию детей. Здесь есть шаймуратовский класс, активно работают юнармейцы.

Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
