В Уфе состоится юбилейный концерт Азата Аиткулова

В концерте примут участие Государственный ансамбль кураистов Республики Башкортостан, которым руководит Азат Миннигалеевич, солисты филармонии, коллеги-кураисты и ученики мэтра.

Азат Аиткулов — уроженец села Юлдыбаево Зилаирского района. Окончил Уфимский государственный институт искусств. Его имя хорошо знакомо как профессиональным музыкантам, так и широкому кругу меломанов. В Башгосфилармонии музыкант работает с 1978 года.

— Талант Азат-агая стал ярким явлением в башкирском искусстве. Любовь к искусству, любовь к национальному инструменту сделали его «кураем номер один Башкортостана». Его мастерством восхищается не только вся республика, он стал ее проводником во многих зарубежных странах: в Монголии, Афганистане, Перу, США, Канаде, Испании, Германии, Швейцарии, Турции. Он создал более 40 самодеятельных ансамблей кураистов в республике и соседних регионах. Долгие годы вынашивал идею создать коллектив из профессиональных кураистов на государственном уровне. И сумел воплотить свою идею в жизнь! Сегодня Государственный ансамбль кураистов РБ успешно выступает на различных сценах, — рассказала главный режиссер Башгосфилармонии им. Х. Ахметова, заслуженный деятель искусств РБ Сулпан Аскарова.

В Уфимском государственном институте искусств им. З. Исмагилова Азат Миннигалеевич возглавляет факультет башкирской музыки, где передает свое мастерство молодому поколению кураистов.

Фото: сайт Башгосфилармонии.