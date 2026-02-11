0 °С
Культура
11 Февраля , 17:18

Хабиров рассказал о главной достопримечательности Учалов

Центр города украсил памятник Урал-батыру.

Хабиров рассказал о главной достопримечательности Учалов

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсетях о памятнике Урал-батыру в Учалах. Новая достопримечательность появилась в городе прошлым летом.

«В Учалинском районе много природных и рукотворных объектов, связанных с эпосом «Урал-батыр», а вот теперь появился и такой замечательный памятник, — написал руководитель региона. — Его установили благодаря победе администрации города в конкурсе «Лучшее муниципальное образование». Автор — местный скульптор Фаниль Муслимов. Очень красивый получился монумент. И территория, где он стоит, тоже красивая. Ее продолжают благоустраивать по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», осталась небольшая часть. Но уже сейчас это отличное место для прогулок».

Радий Хабиров также напомнил о том, что в республике учрежден День эпоса «Урал-батыр», который отмечается 8 июня. В регионе ведется большая просветительская работа по сохранению культурного наследия. Яркий тому пример — творчество группы Ay Yola, благодаря которой продажи книги «Урал-батыр» выросли вдвое.

Фото: соцсети Р. ХАБИРОВА.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
