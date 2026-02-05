0 °С
5 Февраля , 17:55

В Уфе торжественно отметят 190-летие Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди

В пресс-центре ГТРК «Башкортостан» состоялась пресс-конференция, посвященная 190-летию со дня основания Национальной библиотеки Республики Башкортостан. 

В Уфе торжественно отметят 190-летие Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди — одна из старейших в стране, она основана в 1836 году, а самая старая из хранящихся здесь рукописей датирована 1512 годом. В фондах библиотеки хранятся 3,5 миллиона книг и 8 миллионов электронных изданий, рассказала директор Национальной библиотеки Башкортостана, президент Ассоциации библиотек Башкортостана Айгуль Аминева. В 2024 году республика получила статус «Литературный флагман России».

Пресс-конференция стала первым мероприятием юбилейного года. На мероприятии обсудили историю и фонды библиотеки, проекты юбилейного года, а также поговорили о будущем библиотечного дела в республике и о новых форматах работы библиотек.

В мае 2026 года запланирована Международная научно-практическая конференция «Головная библиотека — форпост культурного наследия региона», посвященная 190-летию библиотеки. Темами обсуждения станут роль головных библиотек в сохранении национального и мирового культурного наследия, деятельность библиотек в условиях вызовов времени и другие темы. Также в юбилейном году будет открыт детский культурно-просветительский центр в Центре детского чтения.

Автор: Жанна МИРОНОВА
