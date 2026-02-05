Радий Хабиров провёл «Час креативных индустрий»

Руководитель продюсерского центра «Вип‑арт» Павел Волонихин отметил позитивные изменения в отрасли. Так, во многих районных домах культуры заметно улучшается техническая оснащенность — для учреждений приобретают современные экраны, модернизируют звуковое и световое оборудование. В то же время пока нет чёткого регулирования платы за аренду этих площадок. А потому артистам порой экономически невыгодно выезжать в муниципалитеты. Глава Башкортостана поручил детально разобраться в вопросе.

Кроме того, во время дискуссии обсудили развитие этномузыки и фестивального движения, создание новых концертных площадок, сообщает пресс-служба главы. И цитирует фрагмент выступления руководителя региона:

«Искусство всегда должно развиваться. Появляются новые направления музыки, и на это надо оперативно реагировать, возможно, даже обновлять учебные программы творческих вузов и колледжей. И, конечно, нужно развивать инфраструктуру. Мы думаем о большом Доме музыки — нашим талантливым творческим ребятам он действительно необходим. Всё, что мы сегодня обсудили, оформим как поручения и будем исполнять. Главное — чтобы с нашей поддержкой музыканты могли расти, развиваться, покорять новые высоты и дарить слушателям замечательные композиции».

— Все эти группы, от прогремевшего на весь мир этноколлектива AY YOLA до исполнителей традиционной популярной музыки, выполняют очень важную задачу — продвигают наш Башкортостан. Они делают качественный музыкальный продукт — и вот здесь наша управленческая команда может и должна предоставить весь необходимый инструментарий в рамках республиканских мер поддержки творческих индустрий, — сказал Радий Хабиров по итогам встречи.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.