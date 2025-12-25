В Ишимбае пройдёт премьера документального фильма «Торатау. Тайны древних морей»

Фильм предлагает совершенно новый взгляд на главный символ юга Башкортостана — легендарный шихан Торатау.

В основе сценария лежит теория советских геологов, согласно которой Торатау был частью грандиозного барьерного рифа, протянувшегося на 2000 километров вдоль древней Восточно-Европейской плиты. Фильм соединит в себе элементы научно-популярного кино и масштабного фильма-катастрофы. Это не рассказ о горе, а захватывающая история живого организма древнего океана — колоссального рифа, кишащего жизнью. Используя современные технологии визуализации, основываясь на научных данных, в картине воссоздали рождение, расцвет и закат рифа, позволив зрителям стать свидетелями эпохи, от которой их отделяют сотни миллионов лет.

Фильм демонстрирует впечатляющий масштаб и высочайшее качество визуального ряда и обещает стать одним из самых амбициозных кинопроектов года в Башкирии.

Одновременно с показом в кинотеатре состоится онлайн-релиз проекта в официальной группе фильма ВКонтакте vk.com/torataufilm на странице официального информационного партнера, медиапроекта City Open vk.com/cityopenru и на официальном сайте проекта torataufilm.ru/, что позволит увидеть фильм зрителям по всей России и за рубежом. Вслед за этим картина будет представлена в кинотеатрах городов Башкортостана.

Фото:сайт torataufilm.