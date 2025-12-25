Путин вручил Ильдару Абдразакову государственную награду в Кремле

— К сожалению, до этого дня не дожили мои родители, но я уверен, что они счастливы, и они там все видят, и они гордятся мной, моим братом, нашей семьей. Отец мой всегда говорил, что где бы ты ни был, где бы ты ни работал, где бы ты ни пел, знай, что твоя Родина — это Россия», — сказал Абдразаков.

Он также поблагодарил президента за доверие возглавить Севастопольский театр оперы и балета. Ильдар Абдразаков стал художественным руководителем Севастопольского театра в 2024 году.

Фото: скриншот видео.