-25 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
24 Декабря , 15:39

Лауреатов премий имени Шайхзады Бабича и Хадии Давлетшиной наградили в Уфе

В Доме Республики состоялось награждение лауреатов Государственных республиканских молодёжных премий имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры за 2023, 2024 годы и Государственной премии РБ имени Хадии Давлетшиной в области литературы и искусства для детей и юношества в 2025 году, сообщает минмолодежи РБ.

Лауреатов премий имени Шайхзады Бабича и Хадии Давлетшиной наградили в Уфе
Лауреатов премий имени Шайхзады Бабича и Хадии Давлетшиной наградили в Уфе

Награждение было приурочено ко Дню Конституции Республики Башкортостан, награды вручил и. о. руководителя администрации главы Башкортостана Искандер Ахметвалеев.

Обладателями премий им. Шайхзады Бабича стали: артист Башгосфилармонии Дамир Таипов, награжденный за высокие профессиональные достижения и пропаганду башкирской музыки в области вокального искусства; писательницы Загида Мусина и Разина Урманшина — за художественный перевод книги Кемеля Токаева «Таинственный след» и вклад в развитие современной национальной прозы; артист Госансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Хабир Аралбаев за работу в области башкирского народно-сценического танца как солиста в хореографической картине «Три брата» и продвижение башкирского хореографического искусства как культурного наследия Республики Башкортостан.

—  Каждый из награжденных внес свой большой вклад в развитие творчества в нашей республике. Уверен, что впереди у лауреатов новые победы и свершения», —  отметил министр молодежной политики Башкортостана Вито Сабиров. В этом году премия им. Шайхзады Бабича отмечает своё 30-летие.

В честь знаменательной даты по инициативе министерства молодежной политики сумма каждой премии увеличена до 500 тыс. рублей. 

Фото: минмолодежи РБ.    

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru