Лауреатов премий имени Шайхзады Бабича и Хадии Давлетшиной наградили в Уфе

Награждение было приурочено ко Дню Конституции Республики Башкортостан, награды вручил и. о. руководителя администрации главы Башкортостана Искандер Ахметвалеев.

Обладателями премий им. Шайхзады Бабича стали: артист Башгосфилармонии Дамир Таипов, награжденный за высокие профессиональные достижения и пропаганду башкирской музыки в области вокального искусства; писательницы Загида Мусина и Разина Урманшина — за художественный перевод книги Кемеля Токаева «Таинственный след» и вклад в развитие современной национальной прозы; артист Госансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Хабир Аралбаев за работу в области башкирского народно-сценического танца как солиста в хореографической картине «Три брата» и продвижение башкирского хореографического искусства как культурного наследия Республики Башкортостан.

— Каждый из награжденных внес свой большой вклад в развитие творчества в нашей республике. Уверен, что впереди у лауреатов новые победы и свершения», — отметил министр молодежной политики Башкортостана Вито Сабиров. В этом году премия им. Шайхзады Бабича отмечает своё 30-летие.

В честь знаменательной даты по инициативе министерства молодежной политики сумма каждой премии увеличена до 500 тыс. рублей.

Фото: минмолодежи РБ.