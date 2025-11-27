-16 °С
В Уфе вышла в свет книга сказок Пушкина с переводом на башкирский язык

Издание выпущено при поддержке федерального министерства цифрового развития.

В Уфе вышла в свет книга сказок Пушкина с переводом на башкирский язык

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой выпустило новую книгу — «Сказки» Александра Сергеевича Пушкина на русском и башкирском языках. Проект реализован при финансовой поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках программы выпуска социально значимой литературы.

В красочное издание вошли пять знаменитых сказок великого русского поэта, которые вот уже более двух столетий любимы читателями всех возрастов. Двуязычный формат позволяет юным читателям познакомиться с волшебным миром пушкинских произведений и на родном башкирском языке. Книга адресована детям среднего и старшего школьного возраста.

Как отметили в издательстве, сказки Пушкина — это не только увлекательные истории, но и настоящие уроки жизни, которые учат добру, дружбе, справедливости и отзывчивости.

«Мы уверены, что каждая страница этой книги подарит детям радость и вдохновит на добрые поступки, а семейное чтение вслух станет прекрасной традицией, сближающей родителей и детей», — подчеркнули в «Китапе».

Приобрести новинку можно уже сегодня в фирменном магазине издательства по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 26, а также на официальном сайте www.kitap-ufa.ru и в интернет-маркетплейсах.

Фото: издательство «Китап».

Автор: Мария СНЫТКИНА
