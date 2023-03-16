Работникам культуры в селах и малых городах Башкирии выдадут по миллиону рублей

В документе указано, что в 2023 году 30 работникам государственных, муниципальных учреждений культуры и педагогам детских музыкальных, хореографических, художественных школ республики будет выделена господдержка в размере одного миллиона рублей каждому.

Претендовать на выплату могут специалисты, прибывшие на работу в село или малые города с населением до 50 тыс. человек после 2021 года. Правительству республики поручено в 30-дневный срок определить порядок предоставления выплаты.

Напомним, что ранее было принято решение поддержать молодых учителей в селах грантами на 103 миллиона рублей.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.