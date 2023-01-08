В Башкирии сельских молодых учителей поддержат грантами на 103 миллиона рублей

По словам министра, прорабатываются вопросы и материального стимулирования педагогов, появятся новые программы на основе опыта поддержки прошлого года.

- В 2022-м 25 молодых сельских учителей получили гранты в размере 690 тыс. рублей каждый, 44 учителя получили по миллиону в рамках федеральной программы «Земский учитель». Впервые преподавателям, мастерам производственного обучения колледжей вручены десять грантов по 690 тысяч рублей, - подытожил Айбулат Хажин.

В 2023 году уже 150 сельских молодых учителей Башкирии получат поддержку в 690 тысяч рублей каждый. Кроме того, подчеркнул министр, для педагогов возвращают санаторно-курортное лечение, для сельских учителей планируют увеличить льготы по коммунальным платежам.