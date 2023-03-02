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Сегодня, 16:04

Пара из Уфы сыграет свадьбу на телеканале «Пятница»

Молодоженов из республики покажут 2 марта вечером в реалити-шоу «Четыре свадьбы», сообщили на телеканале.

Пара из Уфы сыграет свадьбу на телеканале «Пятница»
Пара из Уфы сыграет свадьбу на телеканале «Пятница»

32-летняя Анастасия – работник банка, 27-летний Артур – мастер спорта по гандболу. Вместе они уже два года. Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 250 тысяч рублей. «Фишкой» торжества станут татарские традиции. 

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы голосуют, выставляя оценки за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Анастасии и Артуру предстоит доказать, что их свадьба – лучшая.

Фото: Телеканал «Пятница».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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