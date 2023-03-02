Пара из Уфы сыграет свадьбу на телеканале «Пятница»

32-летняя Анастасия – работник банка, 27-летний Артур – мастер спорта по гандболу. Вместе они уже два года. Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 250 тысяч рублей. «Фишкой» торжества станут татарские традиции.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы голосуют, выставляя оценки за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Анастасии и Артуру предстоит доказать, что их свадьба – лучшая.

Фото: Телеканал «Пятница».