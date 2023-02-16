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В Уфе пройдёт традиционный концерт бардовского движения «Ҡош Юлы»

18 февраля в Доме культуры Республиканского центра народного творчества состоится концерт «Төнгө ултырыш» («Ночные посиделки») (16+) - проект башкирского бардовского движения «Ҡош Юлы», сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

В Уфе пройдёт традиционный концерт бардовского движения «Ҡош Юлы»
В Уфе пройдёт традиционный концерт бардовского движения «Ҡош Юлы»

В концертной программе примут участие победители фестиваля башкирской бардовской песни «Ҡош Юлы».

Впервые «Төнгө ултырыш» собрал любителей поэзии и песен под гитару в 2015 году. Автором идеи выступил поэт, журналист Азамат Юлдашбаев, который так же является основоположником самого бардовского движения и фестиваля «Ҡош Юлы». Стихи и песни на созвучные темы, живая музыка - такой формат пришелся по душе зрителям, поэтому «Төнгө ултырыш» стал ежегодным мероприятием

Зрителей ждут выступления молодых поэтов, песни под гитару и непередаваемая атмосфера посиделок у костра.

Фото пресс-службы РЦНТ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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