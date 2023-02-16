В Уфе пройдёт традиционный концерт бардовского движения «Ҡош Юлы»

В концертной программе примут участие победители фестиваля башкирской бардовской песни «Ҡош Юлы».

Впервые «Төнгө ултырыш» собрал любителей поэзии и песен под гитару в 2015 году. Автором идеи выступил поэт, журналист Азамат Юлдашбаев, который так же является основоположником самого бардовского движения и фестиваля «Ҡош Юлы». Стихи и песни на созвучные темы, живая музыка - такой формат пришелся по душе зрителям, поэтому «Төнгө ултырыш» стал ежегодным мероприятием

Зрителей ждут выступления молодых поэтов, песни под гитару и непередаваемая атмосфера посиделок у костра.

Фото пресс-службы РЦНТ.