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Культура
Сегодня, 23:05

Танцевальный ансамбль из Башкирии проедет по стране с новой программой

Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» выступит в городах России с новой концертно-театрализованной программой. Она была подготовлена на средства гранта главы РБ.

Танцевальный ансамбль из Башкирии проедет по стране с новой программой
Танцевальный ансамбль из Башкирии проедет по стране с новой программой

В рамках реализации проекта единственный в республике ансамбль песни и танца показывает лучшие номера из своего репертуара, отражающие многообразие народной культуры, сокровища культур, религий и языков. Номера коллектива олицетворяют современный Башкортостан, в котором в дружбе и согласии проживают множество национальностей, отметили в министерстве культуры республики. В Уфе сольные концерты ансамбля прошли 9 и 10 февраля.

Новый масштабный проект «Мираса», отражающий культуру народов не только России, но и других стран, будет представлен в более чем в десяти городах. Среди них Челябинск, Екатеринбург, Казань и ряд других.

Фото предоставлено министерством культуры РБ.

Танцевальный ансамбль из Башкирии проедет по стране с новой программой
Танцевальный ансамбль из Башкирии проедет по стране с новой программой
Танцевальный ансамбль из Башкирии проедет по стране с новой программой
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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