Танцевальный ансамбль из Башкирии проедет по стране с новой программой

В рамках реализации проекта единственный в республике ансамбль песни и танца показывает лучшие номера из своего репертуара, отражающие многообразие народной культуры, сокровища культур, религий и языков. Номера коллектива олицетворяют современный Башкортостан, в котором в дружбе и согласии проживают множество национальностей, отметили в министерстве культуры республики. В Уфе сольные концерты ансамбля прошли 9 и 10 февраля.

Новый масштабный проект «Мираса», отражающий культуру народов не только России, но и других стран, будет представлен в более чем в десяти городах. Среди них Челябинск, Екатеринбург, Казань и ряд других.

Фото предоставлено министерством культуры РБ.