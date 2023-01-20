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В Уфе в Башопере откроется выставка картин Раушании Бадретдиновой

В Башкирском театре оперы и балета откроется выставка картин художницы Раушании Бадретдиновой.  

В Уфе в Башопере откроется выставка картин Раушании Бадретдиновой
В Уфе в Башопере откроется выставка картин Раушании Бадретдиновой

20 января в зале «Эрмитаж» Башкирского государственного театра оперы и балета состоится открытие персональной выставки работ заслуженного художника Республики Башкортостан Раушании Бадретдиновой «Любовь всегда отдаёт». (6+)

В экспозицию вошли картины из нескольких циклов, объединённые общими ценностями – любовь, отношения, близкие люди. Цикл «Путь к себе», по словам художницы, можно воспринимать в качестве инструкции, как быть счастливым.

«Перед рождением душа выбирает, какой опыт, какой урок она хочет пройти на земле, - рассказывает Раушания Бадретдинова. – Я нашла для себя путь художника, но у каждого человека он свой».

Рождение, воспитание, маски, которые носят люди, отражение в нас внешнего мира, принятие и смирение – весь жизненный цикл человека передаётся в полотнах. Также гости выставки смогут увидеть картины о светлых и тёмных сторонах человека, где светлое – это любовь. 

Фото из открытого источника.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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