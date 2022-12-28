В Бураевском районе Башкирии появился музей советского детства

Музей советского детства в селе Бураево открыли местные предприниматели Артур и Раиса Калимуллины. Для него они выделили часть помещения в своем магазине, а Раиса Муллаяновна сама проводит бесплатные экскурсии. Просит лишь предупреждать о визитах заранее.

Экспонаты для музея супруги собирали со всей России, в том числе из родного села и окрестных деревень. Так в музее появились куклы, игрушки и другие предметы советской эпохи. Всего собралось более 600 предметов.

"Спасибо семье Калимуллиных за такую добрую инициативу. Интересно и полезно," - отметил в своем посте Радий Хабиров.

Фото: официальная страница Радия Хабирова в ВК.