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В Башкирии названы лауреаты премии имени Михаила Нестерова

Лауреаты обозначены в указе главы Башкортостана Радия Хабирова о присуждении государственной премии имени Михаила Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения.

В Башкирии названы лауреаты премии имени Михаила Нестерова
В Башкирии названы лауреаты премии имени Михаила Нестерова

В номинации «Живопись» лауреатами стал народный художник Башкортостана Иван Фартуков (за картину «Святитель Андроник»).

В номинации «Графика» премии удостоен заслуженный художник Республики Башкортостан, преподаватель детской художественной школы № 2 Уфы Борис Самосюк (за диптих «Рыбаки из Вифсаиды» из серии «Апостолы»).

В номинации «Скульптура» лауреатом назван заслуженный художник Башкортостана, доцент факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств Рустэм Хасанов (за работу «Нуреев»).

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» премии удостоена преподаватель художественно-графического факультета БГПУ Александра Елина (за панно «Медвежьи пляски»).

В номинации «Искусствоведение» премию получит заслуженный деятель искусств республики, заместитель директора по научной работе Башкирского государственного художественного музея Светлана Игнатенко (за научное исследование «Традиции и духовность»).

Указ главы Республики Башкортостан опубликован сегодня, 22 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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