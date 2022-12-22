В Башкирии названы лауреаты премии имени Михаила Нестерова

В номинации «Живопись» лауреатами стал народный художник Башкортостана Иван Фартуков (за картину «Святитель Андроник»).

В номинации «Графика» премии удостоен заслуженный художник Республики Башкортостан, преподаватель детской художественной школы № 2 Уфы Борис Самосюк (за диптих «Рыбаки из Вифсаиды» из серии «Апостолы»).

В номинации «Скульптура» лауреатом назван заслуженный художник Башкортостана, доцент факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств Рустэм Хасанов (за работу «Нуреев»).

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» премии удостоена преподаватель художественно-графического факультета БГПУ Александра Елина (за панно «Медвежьи пляски»).

В номинации «Искусствоведение» премию получит заслуженный деятель искусств республики, заместитель директора по научной работе Башкирского государственного художественного музея Светлана Игнатенко (за научное исследование «Традиции и духовность»).

Указ главы Республики Башкортостан опубликован сегодня, 22 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото из открытых источников.