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В Стерлитамаке в Башдрамтеатре впервые прошёл спектакль с тифлокомментированием  

В Башкирском драматическом театре им. Ильшата Юмагулова в Стерлитамаке впервые прошел спектакль с тифлокомментированием, сообщает пресс-служба театра.

В Стерлитамаке в Башдрамтеатре впервые прошёл спектакль с тифлокомментированием
В Стерлитамаке в Башдрамтеатре впервые прошёл спектакль с тифлокомментированием  

Тифлокомментатор Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых Татьяна Резяпкина помогла юным зрителям из специализированного детского сада для детей с нарушением зрения узнать все, что происходило с героями музыкальной сказки «Золотой осел Насретдина» (0+).

Спектакль для особенных зрителей стал возможен благодаря сотрудничеству с программой поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Фото пресс-службы Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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