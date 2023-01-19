В Башкирии состоялась премьера документального фильма об учёном Забихе Искужине

Еще несколько лет назад его имя было совершенно неизвестно общественности. Впервые об ученом написала кандидат филологических наук, лауреат премии им. С. Юлаева Гульсясяк Саламатова. Именно она обнаружила в архивах Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан материалы о Забихе Искужине, его труды. Среди них было стихотворение Шайхзады Бабич «К башкирскому народу».

- Это стихотворение ранее нигде не было опубликовано, обнаружили его мы спустя 102 года лет после смерти Ш. Бабича благодаря Забиху Искужину, - рассказывает Гульсясяк Саламатова. - В 1936 году уроженец села Казмашево Абзелиловского района Сафа Файзуллин написал письмо З. Искужину в Казань. В своем письме он говорит о том, что по просьбе З. Искужина предпринял поиск стихов Ш. Бабича среди знакомых и друзей. Также сообщает, что высылает Искужину стихотворение Ш. Бабича, которое он выучил наизусть с записной книжки своего односельчанина Гумера Биккужина. Однако само стихотворение в архиве З. Искужина отсутствовало. По счастливой случайности, в 2020 году стихотворение «К башкирскому народу» было найдено в домашнем архиве Наки Исанбета.

Забих Искужин прожил всего 25 лет. Но сохранились воспоминания современников о молодом талантливом ученом. Он изучал национальную поэзию, музыку, даже вёл передачу в татарском радио. Всё эти факты были описаны в книге Г. Саламатовой «Забих Искужин. Парень с берегов Сакмары», по мотивам которого и был снят телефильм. Авторы попытались воссоздать образ и характер Забиха Искужина, рассказать о его творческом наследии. Роль Забиха Искужина исполнил актер Национального молодежного театра РБ им. М. Карима, заслуженный артист РБ Рамзиль Сальманов. В фильме приняли участие народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай, народный поэт Татарстана Радиф Гаташ, башкирские и татарские ученые Миннигали Надыргулов, Рамиль Исламов, Миляуша Хабетдинова.

Съемки фильма проходили в городах Уфа, Казань, также на родине Забиха Искужина - в Зилаирском районе.

Фото из соцсетей.