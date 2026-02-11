0 °С
Ивановская область станет использовать опыт Башкирии в работе с инвесторами

Коллеги планируют перенять опыт работы механизма о защите и поощрении инвестиций, сообщает правительство РБ.  

Представители Башкирии презентовали лучшие практики по работе с инвесторами Ивановской области. Наибольший интерес коллег вызвала работа механизма о защите и поощрении инвестиций, института бизнес-шерифов, виртуальные туры по площадкам и муниципальный инвестстандарт.

Как отметила заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Вероника Ханнанова, ключевыми элементами поддержки являются регулярные заседания Инвестиционного комитета. В настоящее время уже рассмотрены проекты на сумму свыше 1,36 триллиона рублей. При этом программа защиты и поощрения инвестиций позволила оптимизировать процедуру принятия решений по предоставлению мер господдержки приоритетным проектам.

Системный подход дает существенные результаты: за шесть лет инвестиционный портфель региона возрос до 2,5 тысячи проектов на 1,3 триллиона рублей, а прирост инвестиций составил 74,2 процента.

— На муниципальном уровне работа структурирована через Муниципальный инвестиционный стандарт и институт проактивных бизнес-шерифов, а на еженедельных «Предпринимательских часах» только в прошлом году было рассмотрено более 4 тысяч проектов на 233 миллиарда рублей, — говорит   заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Михаил Изотов.

Отдельный акцент сделали на сопровождении инвестпроектов в режиме «одного окна». В Корпорации развития для этого создан инвестиционный блок, который сформировали по принципу полного цикла сопровождения от идеи до ввода в эксплуатацию. Также с 2021 года специалисты ведут работу по формированию инвестпредложений для того, чтобы привлечь инвестиции в муниципалитеты. Башкирия сегодня один из лидеров по количеству таких коробочных решений на Инвесткарте России. Их количество — 28.

— В настоящее время мы сопровождает около 280 инвестпроектов в различных отраслях. При этом объем инвестиций по данным инициативам варьируется от 10 миллионов рублей до 20 миллиардов рублей. Большая работа ведется по актуализации данных на Инвестиционной карте. У нас порядка 1250 инвестиционных площадок размещено на региональной и федеральной картах, — сообщила первый заместитель генерального директора Корпорации развития РБ Гульнара Мифтахова.

Фото: сайт правительства РБ.

 

