5 Февраля , 09:49

Башкирия вошла в топ-10 регионов по вводу жилья

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях написал, что в прошлом году в регионе ввели более трех миллионов квадратных метров жилья.

«Мы вторые в ПФО и в первой десятке по стране», отметил премьер.

Между тем Андрей Назаров указал и на сложности: «Строительная отрасль сегодня работает в условиях турбулентности: высокая ставка, сжатие ипотеки, рост издержек. Но важно, что рынок устоял».

Свой пост премьер-министр регионального правительства опубликовал по итогам очередного заседания Ассоциации застройщиков РБ.

«Ассоциация в этот период сыграла ключевую роль — консолидировала позицию застройщиков, помогала находить решения, сопровождала законодательные инициативы, развивала КРТ, — написал он. — Сегодня в 11 муниципалитетах вовлечено 1142 га, заключено 39 договоров. Это серьёзный задел на будущее».

Отметил Андрей Назаров и региональную программу «Жилстройсбережения РБ».

«Она доказала свою эффективность: 6 882 семьи уже улучшили жилищные условия, более 2 тысяч накопительных вкладов. В текущих условиях это реальный инструмент поддержки спроса», считает он.

Фото: из соцсетей Андрея Назарова.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
