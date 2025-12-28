-12 °С
28 Декабря , 12:23

Под Уфой построят новую высоковольтную линию

Специалисты строят воздушную линию 35 кВ в Благовещенском районе, сообщает пресс-служба «Башкирэнерго».

пресс-служба "Башкирэнерго".
Фото: пресс-служба "Башкирэнерго".

Новая ЛЭП оптимизирует схемы электроснабжения двух центров питания, располагающихся в селах Турбаслы и Ильино-Поляна, запитывая их от крупной подстанции. Это позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей ряда населенных пунктов Благовещенского района.

Строящая линия является двухцепной, общая ее протяженность — 4,12 километра. На данный момент подрядчиком установлены шесть анкерно-угловых опор, а также четыре ячейковые портала. Кроме того, выполняется монтаж проводов и фундаментов под промежуточные опоры.

Завершить работы планируется в наступающем году.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
