Экономика Башкирии снизила объёмы

Экономика республики завершает год падением после значительного экономического роста в 2023 и 2024 годах, приводит данные в своем чате депутат Госсобрания-Курултая РБ Рустем Ахунов.

Александр ДАНИЛОВ.
Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Депутат приводит аргументы своих утверждений на основе данных Росстата: промышленность региона упала на 3,9 процента к январю-ноябрю 2024 года; объемы работ в строительстве упали на 15,5 процента.

«Доступная на данный момент экономическая статистика по сельскому хозяйству не позволяет сделать аргументированные выводы относительно ее общей динамики, — написал известный экономист. — Со второй половины года на фоне замедления экономики начала падать оптовая торговля. Результат за 11 месяцев составил 88,1% к январю-ноябрю 2024 года».

Рустем Ахунов указывает на то, что падение в экономике отразилось на снижающихся финансовых результатах организаций Башкирии.

«Сальдо прибылей и убытков за 10 месяцев текущего года снизилось на 44,6 процента, — пишет он. — А финансовые результаты организаций, в свою очередь, не могли не сказаться на снижающихся поступлениях в бюджет региона (особенно налога на прибыль).

Таким образом, на основе проведенного анализа данных ожидаю завершение экономического года в регионе в отрицательной зоне. Полагаю, что ВРП региона по результатам 2025 года упадет».

Между тем депутат оговаривается, что точные данные поступят лишь в конце января наступающего года.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
