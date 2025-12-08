-16 °С
В Башкирии на развитие сельских территорий выделят больше денег

Финансирование программы Комплексного развития сельских территорий в республике увеличится с 2,107 млрд рублей в текущем году до 2,32 млрд в будущем.

Александр ДАНИЛОВ.
Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Об этом сообщил сегодня на оперативке в правительстве республики ответственный за реализацию программы КРСТ вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В планах на следующий год — продолжение начатого нынче строительства крытого катка в селе Раевский, школы на 500 мест в Бураево и агродеревни на сто домов в чишминском Еремеево. Также отбор прошли еще три малоэтажных жилых комплекса в Дуванском, Альшеевском и Илишевском районах.

Отбор прошли и три долгосрочных плана развития опорных населенных пунктов — Вернеяркеево, Чекмагуш и Бураево, в составе которых в ближайшие три года
14 объектов будут обеспечены финансированием из федерального бюджета. Среди них: капитальный ремонт школ, детских садов, строительство стадиона на тысячу мест, водопроводных сетей, приобретение пассажирских автобусов для обеспечения функционирования школ, дома детского творчества, культурного центра.

Ильшат Фазрахманов отметил, что в текущем году по программе КРСТ в республике реализованы 52 проекта по благоустройству, построены 1,6 км сетей водоснабжения в Альшеевском и Бураевском районах, 25 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
