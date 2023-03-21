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Сегодня, 11:03

В Башкирии запустили два новых производства аграрной техники

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях рассказал о новых производствах, старт которым был дан сегодня в рамках форума «Агрокомплекс» в Уфе.

В Башкирии запустили два новых производства аграрной техники
В Башкирии запустили два новых производства аграрной техники

Одно из производств расположилось в деревне Локотки Кировского района Уфы.

«На базе компании «Матрикс Универсал», предприятия по обслуживанию, ремонту и модернизации сельхозтехники, организовали крупноузловую сборку гусеничных тракторов «Фермер РБ», - пояснил глава республики. - Их будут выпускать из машинокомплектов трактора «Беларус-2103» производства Мозырского машиностроительного завода, входящего в структуру Минского тракторного завода».

По мнению Радия Хабирова, такая техника очень востребована аграриями. «Сегодня в регионе нет альтернативных поставок гусеничных тракторов этого класса. Рассчитываем на выпуск 100 таких машин в год», - написал глава республики.

Он также подчеркнул, что совместная работа с белорусскими коллегами не ограничивается этим производством. «Напомню, что летом на территории индустриального парка «Уфимский» мы планируем открыть совместное с белорусским «Амкодором» производство техники для послеуборочной обработки зерна», - акцентировал он.

Кроме того, сегодня дали старт еще одному производству - в Стерлитамакском районе начинает работу новый цех компании «БашАгроМаш» – по окончательной сборке косилок «Чулпан-100». И у них тоже есть белорусские корни. «Сельхозмашины полностью сконструировали у нас в Башкортостане, а двигатели для них делают на Минском моторном заводе», - информировал Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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