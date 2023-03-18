Радий Хабиров рассказал в Самаре об инвестиционном потенциале Башкирии

Главной темой заседания стало улучшение делового климата и поддержка инвестиционной деятельности. Открывая заседание совета, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил стабильность экономической ситуации в регионах и снижение негативного эффекта от санкций. В промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве и инвестициях в основной капитал в минувшем году наблюдался рост.

– Большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Удалось обеспечить устойчивость экономики, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержать финансовую систему, предпринимателей, – подчеркнул Игорь Комаров.

– В ПФО инвестиции в обрабатывающие производства составляют 30 процентов и превышают среднероссийский уровень почти вдвое. Остается высокой доля инвестиций в добычу полезных ископаемых, – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Участники обсудили работу по развитию особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития и индустриальных парков.

– В условиях санкционного давления Башкортостан остается инвестиционно привлекательным регионом. За 2022 год объем вложений в экономику вырос почти на 6 процентов. У нас существует большое инфраструктурное и инструментальное меню для привлечения инвестиций, – отметил Радий Хабиров по итогам заседания. – Наша особая экономическая зона «Алга» второй год подряд признается самой динамично развивающейся в России. В республике действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития, 18 индустриальных парков, 12 технопарков. То есть созданы все условия для инвестирования. Важно, что мы смогли создать для предпринимательского сообщества атмосферу доверия. А когда бизнес уверен в быстром решении бюрократических и документарных вопросов, он заинтересован работать с нами.

Фото с сайта главы РБ.