Аграрии Башкирии готовятся к засухе

Это не значит, что нас ожидает повторение засушливой весны и лета 2021 года. Аграрии сильно зависят от капризов погоды, поэтому они заранее готовятся к худшему варианту и посевные работы будут проведены в максимально сжатые сроки.

В этом году накоплен рекордный переходящий запас зерна к новому урожаю – почти 1,5 млн тонн, поэтому с семенами проблем нет. Семена элитных и суперэлитных зерновых культур подешевели, аграрии их активно приобретают, поставлена задача довести их долю до 15 процентов.

Весенняя посевная кампания 2023 года может обойтись аграриям в 23 млрд рублей. Прогноз затрат на весенне-полевые работы соответствует прошлогоднему уровню — в апреле 2022 года минсельхоз республики тоже оценивал расходы на посевную на такую же сумму.