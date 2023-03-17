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Сегодня, 11:49

Аграрии Башкирии готовятся к засухе

Вице-премьер правительства РБ-министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заявил об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия».

Аграрии Башкирии готовятся к засухе
Аграрии Башкирии готовятся к засухе

Это не значит, что нас ожидает повторение засушливой весны и лета 2021 года. Аграрии сильно зависят от капризов погоды, поэтому они заранее готовятся к худшему варианту и посевные работы будут проведены в максимально сжатые сроки.

В этом году накоплен рекордный переходящий запас зерна к новому урожаю – почти 1,5 млн тонн, поэтому с семенами проблем нет. Семена элитных и суперэлитных зерновых культур подешевели, аграрии их активно приобретают, поставлена задача довести их долю до 15 процентов.

Весенняя посевная кампания 2023 года может обойтись аграриям в 23 млрд рублей. Прогноз затрат на весенне-полевые работы соответствует прошлогоднему уровню — в апреле 2022 года минсельхоз республики тоже оценивал расходы на посевную на такую же сумму.

Автор:Марат АМИНЕВ
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