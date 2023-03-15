Фермеров Башкирии научат сотрудничать с ресторанами и развивать агротуризм

- За шесть предыдущих потоков теоретический и практический курсы прошли 175 слушателей «Школы фермера», лучшие получили гранты на развитие бизнеса, - сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. - В конце апреля 2023 года стартует обучение производству сельхозпродукции для ресторанного бизнеса, которое пользуется в регионе большой популярностью. Также наших фермеров будут обучать новой для региона специализации «Агротуризм».

Во время обучения рестораторы расскажут о своих требованиях к закупаемой продукции. По направлению «Агротуризм» у региона большой потенциал. Башкирские фермеры развивают самые разные направления аграрного бизнеса, начиная от традиционного пчеловодства, коневодства и заканчивая разведением рыбы, а территория республики богата живописнейшей природой. Этими преимуществами необходимо пользоваться, говорят специалисты.

Обучение в «Школе фермера» будет проходить на базе БГАУ и продлится два календарных месяца. Выпускники получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства, необходимые для получения грантовой поддержки. Учащиеся школы будут отобраны по итогам конкурса.