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Сегодня, 14:19

Фермеров Башкирии научат сотрудничать с ресторанами и развивать агротуризм

В республике стартует приём заявок на седьмой поток «Школы фермера», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фермеров Башкирии научат сотрудничать с ресторанами и развивать агротуризм
Фермеров Башкирии научат сотрудничать с ресторанами и развивать агротуризм

- За шесть предыдущих потоков теоретический и практический курсы  прошли 175 слушателей «Школы фермера», лучшие получили гранты на развитие бизнеса, - сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. - В конце апреля 2023 года стартует обучение производству сельхозпродукции для ресторанного бизнеса, которое пользуется в регионе большой популярностью. Также наших фермеров будут обучать новой для региона специализации «Агротуризм».

Во время обучения рестораторы расскажут о своих требованиях к закупаемой продукции. По направлению «Агротуризм» у региона большой потенциал. Башкирские фермеры развивают самые разные направления аграрного бизнеса, начиная от традиционного пчеловодства, коневодства и заканчивая разведением рыбы, а территория республики богата живописнейшей природой. Этими преимуществами необходимо пользоваться, говорят специалисты.  

Обучение в «Школе фермера» будет проходить на базе БГАУ и продлится два календарных месяца. Выпускники получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства, необходимые для получения грантовой поддержки. Учащиеся школы будут отобраны по итогам конкурса.

Автор:Марат АМИНЕВ
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