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Сегодня, 12:46

В Башкирии население предпочло депозиты для сохранения средств

Объем вкладов жителей региона за прошедший год вырос на 12,8 процента, составив 550,8 млрд рублей на 1 января текущего года, сообщает пресс-служба Нацбанка по РБ.

В Башкирии население предпочло депозиты для сохранения средств
В Башкирии население предпочло депозиты для сохранения средств

В Отделении – Национальном банке по Республике Башкортостан Банка России подвели итоги ушедшего года. Отмечается, что в Башкирии на сегодня действуют 49 банковских брендов, и только один из них — региональный.

Сеть банковских подразделений насчитывает 759 единиц. По количеству точек банковского обслуживания Башкирия находится на втором месте в ПФО и на седьмом — по стране. Кредитование экономики на начало текущего года превысило 1,15 трлн рублей, рост за год составил восемь процентов.

Общий портфель кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям превысил 405 млрд рублей (рост на 3,3%). В составе этого портфеля опережающими темпами росло кредитование МСП - рост на 41%, до 149 млрд рублей. Портфель кредитов населению превысил 745 млрд рублей, рост за год на 10 процентов.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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