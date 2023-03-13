В Башкирии население предпочло депозиты для сохранения средств

В Отделении – Национальном банке по Республике Башкортостан Банка России подвели итоги ушедшего года. Отмечается, что в Башкирии на сегодня действуют 49 банковских брендов, и только один из них — региональный.

Сеть банковских подразделений насчитывает 759 единиц. По количеству точек банковского обслуживания Башкирия находится на втором месте в ПФО и на седьмом — по стране. Кредитование экономики на начало текущего года превысило 1,15 трлн рублей, рост за год составил восемь процентов.

Общий портфель кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям превысил 405 млрд рублей (рост на 3,3%). В составе этого портфеля опережающими темпами росло кредитование МСП - рост на 41%, до 149 млрд рублей. Портфель кредитов населению превысил 745 млрд рублей, рост за год на 10 процентов.