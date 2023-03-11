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Сегодня, 13:35

В Уфе обсудили строительство студенческого кампуса

Под председательством премьер-министра Андрея Назарова в режиме ВКС прошло еженедельное совещание по строительству кампуса, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Уфе обсудили строительство студенческого кампуса
В Уфе обсудили строительство студенческого кампуса

Андрей Назаров отметил, что необходимо оперативно решить ряд вопросов, связанных с организацией строительно-монтажных работ по первой очереди кампуса; передачей земельных участков и имущества концессионеру; изменением состава учредителей и структуры управления; началом финансирования проекта и приобретением оборудования ВУЗами.

В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации первой очереди кампуса. На сегодняшний день устранена большая часть замечаний Главгосэкспертизы.

Андрей Назаров напомнил о необходимости ускорить запланированные работы, определить поставщиков, сроки и источники финансирования объекта.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Марат АМИНЕВ
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