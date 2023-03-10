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В Туймазах завод планирует в два раза увеличить объем производства

9 марта глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита в Туймазинский район посетил АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».  

В Туймазах завод планирует в два раза увеличить объем производства
В Туймазах завод планирует в два раза увеличить объем производства

Предприятие занимается выпуском колонных аппаратов, теплообменных систем, отстойников для воды и нефти, холодильников для первичного охлаждения коксового газа, другого оборудования для нефтехимической переработки, нефтегазодобычи, металлургических предприятий, атомной энергетики. В числе потребителей – «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Северсталь», другие крупные российские компании.

Руководитель республики осмотрел производственные площадки по изготовлению, механической обработке и окраске технических устройств, обсудил с менеджментом компании эффективность республиканской поддержки и планы дальнейшего развития предприятия. Так, в 2023 году «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» планирует увеличить производство почти в два раза.

Всего на заводе работают 570 специалистов. Для обучения будущих сотрудников здесь выстроено взаимодействие с индустриальным и агропромышленным туймазинскими колледжами. Вместе с администрацией района прорабатывают вопрос организации вахтового метода работы для сельских жителей.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика готова оказать необходимую поддержку в подготовке кадров для предприятия и реализации перспективных инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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