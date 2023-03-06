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Сегодня, 16:04

«Башнефть» ввела в эксплуатацию скважины с рекордным дебитом нефти

«Башнефть» запустила в эксплуатацию новые скважины на Саузбашевском месторождении в Башкирии, которые показали рекордный дебит. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

«Башнефть» ввела в эксплуатацию скважины с рекордным дебитом нефти
«Башнефть» ввела в эксплуатацию скважины с рекордным дебитом нефти

В промышленную эксплуатацию запущены три скважины Саузбашевского месторождения. Стартовый дебит самой продуктивной скважины составил 425 тонн нефти в сутки, что почти в 15 раз больше среднего дебита новых скважин, введенных в эксплуатацию в России в 2022 году. Высокий запускной дебит стал результатом комплекса современных технических решений, принятых на основе данных 3D-сейсморазведки и цифровой геолого-гидродинамической модели залежи, созданной совместными усилиями геологов «Башнефти» и ООО «Башнефть-Добыча».

Проводка скважин осуществлялась в режиме реального времени с использованием корпоративного программного комплекса «РН-ГОРИЗОНТ+». Он разработан специалистами «РН-БашНИПИнефть» и на основе данных фактического бурения обеспечивает оперативную корректировку траектории скважины.

Напомним, что Саузбашевское месторождение открыто в 1959 году. Оно расположено в Краснокамском районе Башкирии и граничит с Арланским месторождением. Начальные извлекаемые запасы оценены в 32,3 миллиона тонн нефти.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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