В Башкирии предложили увеличить размер командировочных

В сопроводительных документах отмечается, что сегодня по действующему законодательству размер суточных при командировках составляет 100 рублей. Это прописано в постановлении правительства страны, которое было принято еще 21 год назад и давно перестало соответствовать потребностям людей, выезжающих в командировки.

Депутаты Башкирии предлагают менять размер суточных в соответствии с индексом потребительских цен и привязать его к индексируемому показателю – минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ.

Сегодня минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 16,2 тысячи рублей. В соответствии с законопроектом суточные при такой величине МРОТ составят 541 рубль. С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится до 19,2 тысячи рублей и командированные смогут получать 642 рубля в день. Плюс к ним будут добавляться районные коэффициенты.