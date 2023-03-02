-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 14:49

В Башкирии предложили увеличить размер командировочных

Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму РФ законопроект, предлагающий увеличить размер суточных вол время командировок. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии предложили увеличить размер командировочных
В Башкирии предложили увеличить размер командировочных

В сопроводительных документах отмечается, что сегодня по действующему законодательству размер суточных при командировках составляет 100 рублей. Это прописано в постановлении правительства страны, которое было принято еще 21 год назад и давно перестало соответствовать потребностям людей, выезжающих в командировки.

Депутаты Башкирии предлагают менять размер суточных в соответствии с индексом потребительских цен и привязать его к индексируемому показателю – минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ.

Сегодня минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 16,2 тысячи рублей. В соответствии с законопроектом суточные при такой величине МРОТ составят 541 рубль. С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится до 19,2 тысячи рублей и командированные смогут получать 642 рубля в день. Плюс к ним будут добавляться районные коэффициенты.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика