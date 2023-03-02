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Экономика
2 Марта , 19:19

11 предприятий Башкирии начали обучение по программе «Экспортный форсаж»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 11 предприятий республики приступили к обучению в восьмом потоке программы «Экспортный форсаж» Школы экспорта АО «Российский экспортный центр». Об этом сообщила пресс-служба правительства РБ.  

11 предприятий Башкирии начали обучение по программе «Экспортный форсаж»
11 предприятий Башкирии начали обучение по программе «Экспортный форсаж»

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса. Многоотраслевой характер программы предполагает, что обучение может быть направлено на компании независимо от рода их деятельности.

За время обучения компании изучат такие вопросы, как экспортный маркетинг, формирование финансовых условий и реализация экспортной сделки, переговоры и заключение контракта.

«Мы запускаем уже восьмой многоотраслевой поток акселерационной программы «Экспортный форсаж». Данный инструмент поддержки начинающих экспортеров нашей республики уже доказал свою эффективность. В результате обучения по этой программе более 50% участников заключили новые контракты, расширив географию экспорта,- прокомментировала Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.

Всего с 2019 по 2022 год по акселерационной программе «Экспортный форсаж» получили поддержку 137 малых и средних предприятий. По результатам 11 потоков программы 46 компаний заключили 112 контрактов на общую сумму порядка 16,7 млн долларов. География поставок охватила 21 страну.

Фото с сайта правительства РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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