В три раза увеличился товарооборот между Башкортостаном и ОАЭ

Информация об этом прозвучала во время онлайн-совещания в формате «Час с Торгпредом», реализуемого в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, это говорит о том, что сегодня создана солидная база для продолжительного и взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ.

В свою очередь торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин отметил, что в этой стране созданы весьма благоприятные условия для торгово-экономической деятельности, для организации производственных процессов, для релокации бизнеса.

Совещание прошло по инициативе бизнесменов, заинтересованных в торговых связях с этим восточным государством. Как результат, участие в нем приняли без малого два десятка башкирских предприятий. В настоящее время прорабатывается бизнес-миссия в Эмираты, которая запланирована на сентябрь нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.