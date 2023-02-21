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Экономика
Сегодня, 08:40

В Башкирии растут инвестиции в пищевую промышленность

За шесть лет реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии растут инвестиции в пищевую промышленность
В Башкирии растут инвестиции в пищевую промышленность

 - Без учёта налоговых льгот и иных преференций по этим проектам оказана прямая региональная поддержка в размере 270 млн. рублей, - сказал вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства республики.

Господдержка в пищевой и перерабатывающей отрасли стимулирует инвесторов на реализацию новых проектов. Только прошлом году в республике завершены два инвестиционных проекта, в их рамках вложено порядка 627 млн рублей в переработку сахарной свеклы и молока.

По словам главы регионального аграрного ведомства, к 2026 году в республике планируется реализовать ещё 36 инвестиционных проектов по производству продуктов питания на общую сумму 36 млрд рублей. Объем производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности планируется увеличить до 160 млрд руб. в год.

Напомним, предприятия сельхозотрасли в 2022 году произвели продукцию на 150 миллиардов рублей. Это пятый показатель в ПФО. Глава Башкирии ставит задачу войти в тройку лучших регионов ПФО по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.

Автор:Марат АМИНЕВ
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