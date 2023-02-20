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Сегодня, 19:24

Башкирия вошла в топ-5 регионов по федеральной поддержке предпринимательства

В 2022 в Башкирии на развитие малого и среднего бизнеса было выделено 644,5 млн рублей. По сумме предоставленных на развитие предпринимательства федеральных средств республика заняла пятое место среди регионов России. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Башкирия вошла в топ-5 регионов по федеральной поддержке предпринимательства
Башкирия вошла в топ-5 регионов по федеральной поддержке предпринимательства

Андрей Назаров рассказал, что только в Сибае в рамках муниципальной программы самозанятые и предприниматели получили более 12 млн рублей. И привел несколько позитивных примеров. Одна из предпринимательниц на средства господдержки смогла расширить производство, а руководитель кондитерского цеха сумел открыть еще один производственный цех. «Но возникли сложности с продуктовыми сетями. Поручил своему первому заместителю Рустаму Муратову решить этот вопрос и обсудить дополнительные преференции для предприятия», - написал Андрей Назаров. Также он дал поручение администрации Сибая подобрать помещение для самозянатого, изготавливающего сувениры из дерева.

«В текущем году мы расширим меры поддержки предпринимателей. На мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будут выделены 694,5 млн. рублей», - заявил в соцсетях Андрей Назаров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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