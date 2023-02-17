Яков Кугубаев: В Башкирии решаются проблемы садоводов

Решение о масштабной поддержке СНТ в республики было принято на первом форуме в апреле 2022 года, напомнил Яков Кугубаев. Власти Башкирии выделили из бюджета более 116 миллиона рублей, благодаря этим средствам отремонтированы подъездные дороги, установлены приборы учета электроэнергии, возмещены затраты на приобретение мусорных контейнеров во многих СНТ. Сегодня глава региона озвучил решение о двухкратном увеличении поддержки садоводов. Принятие поправок в ФЗ N217 также облегчит их жизнь, уверен депутат. Сейчас на своих участках можно содержать кур и кроликов, появилась возможность открытия нестандартных торговых точек для продажи выращенных продуктов.

Яков Кугубаев отметил, что молодое поколение садоводов не всегда стремится выращивать на своих участках собственную продукцию, как этому привыкли их родители, а благоустраивает участки, превращая их в зону комфортного отдыха.