-19 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 19:32

Яков Кугубаев: В Башкирии решаются проблемы садоводов

Депутат Госсобрания – Курултая РБ прокомментировал значение открывшегося 17 февраля в Уфе форума «SMART-садовод».

Яков Кугубаев: В Башкирии решаются проблемы садоводов
Яков Кугубаев: В Башкирии решаются проблемы садоводов

Решение о масштабной поддержке СНТ в республики  было принято на первом форуме в апреле 2022 года, напомнил Яков Кугубаев. Власти Башкирии выделили из бюджета более 116 миллиона рублей, благодаря этим средствам отремонтированы подъездные дороги, установлены приборы учета электроэнергии, возмещены затраты на приобретение мусорных контейнеров во многих СНТ. Сегодня глава региона озвучил решение о двухкратном увеличении поддержки садоводов. Принятие поправок в ФЗ N217 также облегчит их жизнь, уверен депутат. Сейчас на своих участках можно содержать кур и кроликов, появилась возможность открытия нестандартных торговых точек для продажи выращенных продуктов.

Яков Кугубаев отметил, что молодое поколение садоводов не всегда стремится выращивать на своих участках собственную продукцию, как этому привыкли их родители, а благоустраивает участки, превращая их в зону комфортного отдыха.  

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика