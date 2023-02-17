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Вчера, 20:35

В Башкирии инвесторам предложили перспективный участок под придорожный комплекс

Корпорация развития РБ представила потенциальным инвесторам очередную свободную инвестиционную площадку. Участок площадью два гектара расположен в Бирском районе вдоль трассы регионального значения Уфа — Бирск — Янаул. Он хорошо подойдет для строительства нового объекта придорожного сервиса.

В Башкирии инвесторам предложили перспективный участок под придорожный комплекс
В Башкирии инвесторам предложили перспективный участок под придорожный комплекс

— Площадка находится недалеко от города Бирск, есть возможностью подключения к газо- и электроснабжению, а также примыкания к автодороге, — отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. — В рамках реализации проекта инвестор сможет разместить здесь многофункциональный придорожный комплекс с магазином, кафе, станцией технического обслуживания и автомойкой. Кроме того, площадка находится на оживленном участке с высокой интенсивностью автопотока — более двух с половиной тысяч машин в сутки. Это поможет привлечь в комплекс клиентов и быстро окупить вложения.

Как напомнили в пресс-службе правительства региона, в республике действует Концепция развития придорожного сервиса на 2020-2024 годы. Для предпринимателей в этой сфере предусмотрены особые льготные условия получения господдержки — возможность включить инвестпроект в перечень приоритетных, получить землю в аренду без торгов и субсидии на возмещение части затрат.

Что инвесторам было удобнее выбирать инвестиционную площадку, Корпорация развития внедрила инструмент разработки виртуальных туров по площадкам республики. Интерактивное изображение в формате 360 позволяет знакомиться с техническими характеристиками участок в онлайн-режиме, без выезда на место.

В случае, если представленный участок заинтересует кого-то из инвесторов, специалисты Корпорации окажут ему всестороннюю консультационную и методологическую поддержку и помогут с подготовкой документов для получения мер господдержки.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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