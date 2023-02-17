Проблемой воздуха в Стерлитамаке и Салавате занялись в правительстве России

В совещании приняли участие глава РБ Радий Хабиров, представители Минприроды, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, а также предприятий-загрязнителей.

Вот что написала по окончании совещания Виктория Абрамченко на своей странице в соцсетях: «Все чаще люди жалуются на выбросы в Стерлитамаке и Салавате. От контролирующих органов, региона и предприятий-загрязнителей жители ждут подробных разъяснений о предпринимаемых мерах по улучшению экологической ситуации и особенно – контроль за выбросами в период НМУ.

Есть города, где ситуация хуже и уровень загрязнения «высокий» и «очень высокий» (и они попали в список для расширения эксперимента по квотированию выбросов с 1 сентября 2023 года). Но в городах с «низкими» показателями зачастую выбрасываются вещества, которые обладают резким специфическим запахом. И это существенно отражается на качестве жизни граждан. Стерлитамак и Салават – наглядные тому примеры».

Для исправления ситуации вице-премьер поручила Минприроды, Росприроднадзору совместно с регионом и предприятиями-загрязнителями провести инвентаризацию выбросов, а также составить сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха. Это позволит оценить уровень выбросов конкретных загрязняющих веществ от источников и определить допустимые вклады. Также Минприроды проработает вопрос включения в паспорт проекта «Чистый воздух» отдельных мероприятий для городов Стерлитамак и Салават.

Кроме того, в максимально сжатые сроки будет заключено четырехстороннее соглашение по выполнению мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в данных городах между Минприроды России, Правительством РБ, Росприроднадзором и каждым предприятием-загрязнителем. Абрамченко указала на необходимость разработать дорожные карты по оснащению стационарных источников системами автоматического контроля на предприятиях, а Росприроднадзору и Роспотребнадзору провести проверочные мероприятия соблюдения режима в период НМУ в этих городах.

- В рамках четырехстороннего соглашения мы будем выдавать жителям Салавата и Стерлитамака единые согласованные объективные данные о том, что происходит. Важно понимать и то, что выбросы по линии предприятий с каждым годом уменьшаются. Например, “Газпром нефтехим Салават” в ближайшее время запустит новое большое производство технической серы. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ почти на 5 тыс. т в год. Если взять Башкирскую содовую компанию, то с 2019 года на природоохранные мероприятия она направила 9 млрд рублей. При этом выбросы, безусловно, есть. Идет запах. Людям это неприятно. Поэтому инвестиционные программы “Газпром нефтехим Салавата” и Башкирской содовой компании будем ориентировать на решение этих важнейших задач, – сказал на совещании глава Башкирии Радий Хабиров.